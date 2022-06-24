"До наступления темноты спасатели будут работать на побережье, а завтра утром поиски продолжатся и в море, и на суше", — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что во время непогоды в Лазаревском районе Сочи два автомобиля, в которых находились туристы из Ставропольского края, унесло в море. Во время поисков спасатели обнаружили в акватории Черного моря, на удалении около 400 метров от берега мужчину, который держался за плавающий в воде пеноблок. Пострадавшего доставили на берег и отправили к врачам. Позже в море были обнаружены тела двух женщин. Поиски троих детей, один из которых годовалый ребенок, и мужчины продолжаются.