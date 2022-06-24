Тем не менее, компания получила позитивный денежный поток, что было с оптимизмом воспринято инвесторами. Котировки акций взлетели почти на 10%.

Как сообщается в пресс-релизе Carnival, чистый убыток в марте-мае составил $1,83 млрд, или $1,61 на акцию, по сравнению с $2,07 млрд, или $1,83 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Выручка достигла $2,4 млрд против всего $50 млн в прошлом году из-за практически полной остановки операций в связи с пандемией коронавируса.

Аналитики в среднем оценивали убыток на уровне $1,08 на акцию при выручке в $2,76 млрд, по данным FactSet.

Загруженность рейсов поднялась до 69% с 54% в предыдущем квартале. Компания ожидает дальнейшего улучшения данного показателя в течение текущего года и возвращения к допандемийным уровням в 2023 году.

Объем клиентских депозитов на конец мая составлял $5,1 млрд, увеличившись с $3,7 млрд на конец февраля.

Тем не менее, Carnival больше не планирует завершить третий финквартал с чистой прибылью, а также ожидает убыток по итогам всего фингода. В марте компания прогнозировала летом вернуться на прибыльный уровень, а эксперты в среднем оценивали его в 59 центов на акцию.

На конец второго финквартала Carnival располагала ликвидностью (денежными средствами и их эквивалентом) на сумму $7,2 млрд против $9,14 млрд годом ранее.

Рыночная стоимость круизного оператора с начала текущего года упала более чем на 47% (до $10,8 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 18,5%.