"Мы не только восстановили допандемийный уровень. Мы за 10 лет не видели такого круизного турпотока", — заявил вице-премьер правительства Чувашии — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов в пятницу в рамках выездного "круглого стола" комитета Госдумы РФ по туризму.

Мероприятие прошло в Чебоксарах в рамках празднования Дня Республики.

По словам Краснова, туристы выбирают Волгу не только как место для отдыха, но и "как возможность доставки себя из одной точки в другую".

При этом вице-премьер не обошел стороной и основную проблему Чувашии в части развития туризма — недостаточного количества мест размещения.

"Основная проблема для Чувашии в части развития туризма — это места размещения. У нас на сегодняшний день со всеми гостиницами и санаториями всего около 1300 категории "3 звезды +". Поэтому хочется, чтобы мы увеличили (эту — ИФ) долю", — сказал Краснов.

В свою очередь глава Чувашии Олег Николаев отметил, что регулярные межрегиональные речные перевозки пользуются большой популярностью у населения.

"Нас радует, что "Валдаи" (судна на подводных крыльях — ИФ) в Казань уходят практически полные. 90 с лишним процентов заполняемости. Это очень хороший показатель", — сказал Николаев, подчеркнув, что регион продолжает развивать речные маршруты как "по коротким, так и по длинным направлениям".

В свою очередь депутат Госдумы РФ, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева назвала основной задачей объединение усилия регионов для развития туристического потенциала и пассажиропотока на Волге.

"Впереди следующий шаг — наполнение Волги теплоходами, "Метеорами", маломерными судами, строительство прибрежной инфраструктуры", — сообщила она.

Салаева выразила уверенность, что "через некоторое время мы будем встречать и провожать больше туристов и сами путешествовать по реке".