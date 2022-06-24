"Это будет пятикилометровый пеший маршрут с подъемом на высоту около 2200 метров над уровнем моря. Планируется, что прохождение маршрута будет рассчитано на один день", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас озера, расположенные на северных склонах хребта Мусса-Ачитара, можно увидеть только с канатной дороги. После открытия турмаршрута впервые появится возможность подойти к одному из озер.

В настоящее время ведется расчистка завалов и формирование тропы для туристов. В последующем будет проведено обустройство маршрута, в том числе установка аншлагов, мест отдыха и КПП.

Тебердинский государственный нацпарк общей площадью более 112 тыс. га образован в 2021 году из Тебердинского государственного природного биосферного заповедника. Заповедник был организован постановлением ВЦИК Совнаркома РСФСР в 1936 году для сохранения уникальных природных комплексов, расположенных на стыке двух флористических округов: Западного и Центрального Кавказа.

На территории национального парка расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.