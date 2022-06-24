По сведениям, полученным у авиаперевозчика, рейсы в столицу России будут возобновлены с 1 июля. Их планируется выполнять два раза в неделю по вторникам и четвергам.

По вторникам рейс будет вылетать из Ашхабада в 19:25, а приземляться в Москве в 21:15. В Международный аэропорт Туркменбаши рейс будет прибывать в 4:15.

По четвергам вылет из Ашхабада запланирован в 7:35, приземление в Москве — в 9:25. В Международный аэропорт Туркменбаши рейс будет прибывать также в 4:15.

Туркменистан постепенно восстанавливает международное авиасообщение. В июне этого года были возобновлены рейсы в Дубай и Казань. Также в скором времени планируется восстановить авиасообщение с Германией, отмечает SalamNews.