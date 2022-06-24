Откроет "Песни Бежина луга" литературно-поэтическая площадка "Как хорошо, как всё знакомо тут". Одновременно на Бежином лугу развернутся ярмарочные и торговые ряды, фотозоны "Город мастеров" и "Сельское подворье".

Гостям праздника предлагаются выступления театральных коллективов самодеятельного художественного творчества на площадке "Живое слово", концерт "Звонкоголосое раздолье" с участием лучших самодеятельных вокальных и хореографических коллективов Тульской области.

Также пройдут программа "Вечер в старой усадьбе", театрализованное ночное представление "Старые портреты" по мотивам одноименного рассказа Ивана Тургенева.

Завершится праздник фейерверком.

Чернский край неразрывно связан с именем И.С.Тургенева, который писал о себе: "Я, дворянин Тульской губернии...".

Село Тургенево — родовое имение отца писателя. В селе сохранилось здание Введенской церкви, построенной в 1806 году на средства деда Тургенева, флигель бумажной фабрики, где жил сам писатель в 1850 году и где он работал над рассказами из "Записок охотника". Здесь до сих пор стоит и старинный усадебный сад, разбитый в самом начале 19-го века на площади около 30 га.

К 200-летию писателя, в 2018 году, родовая усадьба была восстановлена. Здесь же открыт памятник писателю.