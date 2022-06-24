"В этом году фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения Александра Скрябина, композитора-философа, экспериментатора, а также включает сочинения композиторов, так или иначе с ним связанных", — отмечают в ведомстве.

На открытии фестиваля выступит Российский национальный оркестр под руководством дирижера Александра Рудина. Также в программе — участие вокального ансамбля Intrada. Музыканты исполнят поэму "Прометей" Скрябина со световой партитурой, увертюру к балету "Творения Прометея" Л. ван Бетховена и симфонию "Гармония мира" П. Хиндемита.