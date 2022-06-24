"Мы хотим достигнуть в этом году доковидному 2019 года, мы ожидает около 300 тысяч зрителей... В эфире, в интернете нас будут смотреть около 5 млн человек. (В этом году будут работать — ИФ) 103 площадки (...) В 2020 году мы стали самым крупным музыкальным фестивалем в мире", — сказал Горенбург на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в пятницу.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", директор фестиваля отметил, что в современных реалиях количество иностранных музыкантов-участников сократилось.

"Мы не оторваны от мира, фестиваль проводится со всеми ограничениями", — сказал он.

Горенбург добавил, что в фестивале примут участие музыканты, в том числе из Грузии, Казахстана и Донбасса.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, одним из стратегических направлений фестиваля является вопрос его расширения в дальнейшем по области.

"Было бы интересно, если бы он пошел на города области. Очень актуальным является то, чтобы он проходил не только в Екатеринбурге. Мы серьезно думаем над тем, как захватить "Ночью музыки" Каменск-Уральский, Нижний Тагил. Для этого нужны будут определенные ресурсы и так далее, но это то направление, в котором мы двигаемся", — отметил замгубернатора.

Со своей стороны начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков подчеркнул, что "Уральская ночь музыки" — событие, которое не прерывалось ни разу даже во время пандемии коронавируса.

В том числе, по словам Маркова, фестиваль за время существования привлек не только профессиональное и зрительское сообщество, но и "все причастные к ним структуры, бизнес, социальные структуры".

"Причем они делают это с удовольствием, а не по указке. Это одно из главных достижений фестиваля", — подчеркнул он.

Марков также обратился к зрителям фестиваля с просьбой с вниманием и пониманием относиться к просьбам полиции, охранников и волонтеров.

"Мы уже, наверное, тут выступаем раз четвертый. Мы наблюдаем за тем, как фестиваль год за годом, что бы вокруг не происходило, продолжает существовать, люди, которые его делают, делают это профессионально. Мы были на многих фестивалях во многих городах, и, надо сказать, что это самая серьезная команда", — сказал во время пресс-конференции хедлайнер фестиваля, основатель группы "СвобоDА" Максим Свобода.

Кроме того, музыкант отметил важность того, что на фестиваль приглашают молодых артистов. Так, артистов отбирает экспертный совет.

Как уточнил при этом директор фестиваля Горенбург, в этом году было подано 3 тыс. заявок от молодых артистов.

"Об этом фестивале знают все, весь музыкальный мир, и все хотят сюда попасть. Важность возможности для молодой группы выступить на большой сцене в начале карьеры очень трудно переоценить, а Ural Music Night дает эту возможность", — подчеркнул Свобода.

В том числе на фестивале выступят джазовые коллективы. В частности, дирижер "Kickin' Jass Orchestra" Никита Новиков рассказал, что его команда примет участие в "Ночи музыки" в седьмой раз.

"Очень приятно, что "Уральская ночь музыки" — это мультижанровый фестиваль. И джазовая площадка здесь тоже присутствует, и народ туда ходит, очень активно, не меньше, чем на рок, поп-музыку. Мы, в свою очередь, популяризируем джаз", — подчеркнул дирижер.

"Уральская ночь музыки" проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2022 году "Уральская ночь музыки" проходит 24 июня.

Проведение фестиваля поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он также призвал бизнес поддержать мероприятие и выразил надежду, что фестиваль станет "главным событием года в России".