"Сегодня (фестиваль — ИФ) это уже один из брендов региона, который абсолютно реально влияет на то, что касается заинтересованности в приезде сюда. (...) Вопрос — мы вкладываем больше или получаем больше от фестиваля? Мы однозначно фестиваль поддерживаем и финансово", — сказал Креков на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в пятницу.

Организационный вклад региона, по словам Крекова, — "едва ли менее значимый", чем финансовый.

"Фестиваль требует определенного обеспечения с точки зрения работы органов внутренних дел, требует определенного режима транспорта и так далее, это мы делаем с администрацией города, вопрос предоставления площадок, многие площадки — это либо муниципальные, либо государственные учреждения", — сказал Креков.

Вложился финансово в организацию фестиваля и Екатеринбург — всего город направил более 1 млн рублей.

"Уральская ночь музыки" проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2022 году фестиваль пройдет 24 июня, планируется собрать 300 тыс. зрителей и 2 тыс. музыкантов.

Проведение фестиваля поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он также призвал бизнес поддержать мероприятие и выразил надежду, что фестиваль станет "главным событием года в России".