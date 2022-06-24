"Это позволит высвободить средства на проведение операционной деятельности компании", — говорится в пресс-релизе.

Постановление регионального правительства о продлении срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций в 2022 году в пятницу подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщалось ранее, региональные власти также инициировали внесение изменений в региональный закон № 35-ОЗ по налогу на имущество организаций для предоставления налоговых преференций екатеринбургскому аэропорту "Кольцово". Отмечается, что депутаты Заксобрания рассмотрят документ 28 июня.

"В случае принятия, аэропорту будет на 50% снижен налог на имущество. При этом аэропорт будет обязан сохранить 90% среднесписочной численности работников к 2021 году и обеспечивать достойный уровень заработной платы", — отмечается в сообщении.

Также ранее сообщалось, что Куйвашев принял решение об увеличении объема субсидий на 2022 год, выделяемых Свердловской областью для организации внутренних авиаперевозок по России из Екатеринбурга и обратно, на 14,5 млн рублей — до 250 млн рублей.

Авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций отраслей. После начала военной операции РФ на Украине российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду. Кроме того, страны Запада прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

В начале июня сообщалось, что правительство РФ выкупит за счет средств Фонда национального благосостояния облигации авиакомпаний S7, "Уральские авиалинии" и "Аврора". Минфин должен приобрести в 2022 году по закрытой подписке бонды этих компаний на общую сумму до 17,07 млрд рублей. На приобретение бондов "Уральских авиалиний" будет выделено почти 3 млрд рублей.

Аэропорт "Кольцово" является одним из крупнейших региональных хабов в России по объемам пассажиропотока. Как ранее сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, в мае было обслужено 387,9 тыс. пассажиров, что на 27% ниже аналогичного периода допандемийного 2019 года. Представитель "Кольцово" уточнял, что ранее полеты в аэропорты юга России в летний период составляли значительную часть объема перевозок, но они по-прежнему остаются закрытыми. Объемы грузовых и почтовых перевозок в мае снизились на 55% к 2019 году.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.