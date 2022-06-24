"По предварительной оценке экспертов АЭВТ, за истекший период июня этого года отставание в сегменте пассажирских авиаперевозок от показателей прошлого года (месяц к месяцу предыдущего года) стабилизировалось на уровне около 20%", — говорится в докладе президента АЭВТ Владимира Тасуна к общему собранию организации (опубликован на сайте АЭВТ).

В мае падение пассажиропотока год к году было зафиксировано на уровне 24,4% (перевезено 6,6 млн человек против 8,8 млн), в апреле — 28% (5,2 млн против 7,2 млн), в марте — 20% (5,2 млн против 6,5 млн), проиллюстрировано в докладе. В январе и феврале, до начала военной операции РФ на Украине и последующих санкций, наблюдалась положительная динамика перевозок.

Росавиация ранее приостановила ежемесячную публикацию статистики перевозок пассажиров воздушным транспортом — в последний раз данные публиковались за февраль. Всего авиакомпании РФ перевезли в феврале чуть менее 6 млн пассажиров (+19%), в том числе 4,4 млн человек внутри страны (-1% г/г), около 1,6 — за ее пределы (рост в 2,8 раза).