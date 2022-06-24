"В Новом Афоне столкнулись хозяйственный и грузовой поезда, обошлось без жертв, но произошел сбой графика движения других поездов", — сказал журналистам помощник гендиректора Абхазской железной дороги Октай Хазириши.

По его словам, в частности, не смог выехать пассажирский поезд Сухум — Санкт-Петербург. "РЖД подогнали резервный поезд в Гагру, куда из Сухума на автобусах доставили пассажиров, и они в него пересели, чтобы отправиться в Санкт-Петербург", — рассказал Хазириши.

Он также уточнил, что ремонтные бригады занимаются устранением последствий столкновения поездов и движение по железной дороге возобновится в ближайшее время.

В ежедневном расписании значатся четыре поезда из Сухума в Санкт-Петербург — один отправляется утром, второй — днем и еще два — вечером.