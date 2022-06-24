"За 3 месяца 2022 года совокупный убыток по операционной деятельности всех авиакомпаний составил 61,1 млрд рублей (пассажирские авиакомпании — 52,5 млрд руб., грузовые — 8,6 млрд руб.). Такой результат по итогам I квартала является наихудшим за последние 8 лет", — говорится в докладе президента АЭВТ Владимира Тасуна к общему собранию организации (опубликован на сайте АЭВТ).

В 2021 году общий операционный убыток за указанный период оценивался в 33,3 млрд руб., в "пандемийном" 2020-м — в 55,5 млрд руб.

"Сейчас сложно спрогнозировать, насколько ухудшится финансово-экономическая устойчивость авиакомпаний в дальнейшем. Надеемся, что те меры, которые предпринимают и правительство России, и сами авиакомпании, позволят обеспечить в ближнесрочной перспективе стабильную работу отечественной авиатранспортной отрасли", — сказано в докладе Тасуна.

Авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций отраслей. После начала военной операции РФ на Украине российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду. Из соображений безопасности с 24 февраля закрыты 11 аэропортов юга и центральной части РФ. Кроме того, страны Запада прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.