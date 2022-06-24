"Стоимость перелётов в страны дальнего зарубежья выросла для жителей Санкт-Петербурга на 87% — с 26 600 до 49 400 рублей", — говорится в сообщении.

Доля перелетов в дальнее зарубежье в июне составит 8%, в ближнее — 3%, основной объем придется на перелеты по России — 89%. При этом стоимость перелета туда и обратно по России снизилась до 11 600 рублей, а в страны ближнего зарубежья увеличилась до 34 400 рублей.

Среди зарубежных стран петербуржцы в основном предпочитают Турцию, Армению, Узбекистан, Беларусь и Казахстан. Популярностью также пользуются Израиль, Болгария, ОАЭ, Азербайджан и Киргизия. Число перелетов за рубеж из Петербурга за месяц выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом — в связи со снятием коронавирусных ограничений.

Среди российских городов петербуржцы чаще покупают билеты в Сочи, Калининград, Москву, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Уфу. При этом сам Петербург наравне с Сочи и Москвой лидирует среди направлений для внутреннего туризма в июне.