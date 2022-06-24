"По данным руководителя Байкальского лесничества, выходы медведей на железнодорожное полотно и к урезу воды фактически прекратились", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вероятность появления медведей сохраняется на мысах Толстый и Половинный. Посетителям рекомендуют проходить эти места в дневное время в составе групп и не останавливаться там на ночлег, проводить темное время суток в пределах турбаз и населенных пунктов, а также не оставлять после себя на маршрутах мусор и пищевые отходы.

Как сообщалось, из-за высокой сезонной концентрации медведей на берегу озера Байкал на КБЖД были временно закрыты маршруты "О.п. Переезд — КБЖД", "2 кв. — "Камни Потайные" — 92 кв.", "Порт Байкал", "Кругобайкальская железная дорога".

Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль берега Байкала от города Слюдянка до порта Байкал. Расположена на территории Прибайкальского национального парка.

На КБЖД более 200 мостов, 38 тоннелей, галереи, станционные постройки и церкви — всего 807 объектов. Практически все они возведены вручную за шесть лет — с 1899 по 1905 год. Длина дороги — 85 км.

Сейчас КБЖД используется для туристических целей.