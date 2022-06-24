"Только что подняли из моря тело молодой девушки. Возможно, подростка", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, это второе тело из семи пропавших во время стихии в Лазаревском районе Сочи.

Он не смог наверняка сказать, находилась ли погибшая девушка в одной из смытых потоком машин. "Скорее всего, из машины", — сказал спасатель.

Ранее сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи реки вышли из берегов. Туристы, ехавшие на двух машинах в Сочи, остановились на отдых у горной реки Чемитоквадже в районе поселка Зубова Щель. Бурным потоком воды машины унесло в море. В них находилось восемь человек, из них трое — дети. Один мужчина смог удержаться на бревне. Его спасли и доставили в больницу. Также был обнаружен труп женщины.

На курорте с 22 по 25 июня действует штормовое предупреждение о непогоде.

В пятницу ливни стали причиной выхода из берегов рек, которые подтопили населенные пункты и домовладения в Сочи.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Копайгородский, в зону подтопления попали 11 населенных пунктов Лазаревского района Сочи. В семи населенных пунктах курорта вода зашла в 50 домов.

Сход трех селевых потоков зафиксирован в горной местности Лазаревского района, что привело к локальным подтоплениям энергообъектов в отдельных предгорных населенных пунктах района. Помимо этого, сель сошел на дорогу к населенным пунктам Алексеевка, Марьино и Тхагапш.

В поселке Мирный из-за выхода из берегов реки Цусхвадж оказался подтоплен газопровод, в настоящее время три дома остаются без газа.

Также стихия вызвала резкий подъем уровня рек и крупное подтопление территории главного водозаборного комплекса на реке Псезуапсе. Дефицит воды могут испытывать жители поселков Солоники и Волконка.

Градоначальник заявил, что жителей и гостей курорта многократно предупреждали о надвигающейся стихии. Но, несмотря на все предупреждения, две семьи из Ставропольского края, следуя транзитом на автомобилях, остановились на ночлег в необорудованном месте, в устье реки Чемит, прямо под эстакадой, сообщил мэр. "Погибла женщина. Одного мужчину спасли в море, остальные, в том числе дети, числятся пропавшими без вести", — написал Копайгородский.

По данным главы города, в устранении последствий стихии задействованы более 1 тыс. специалистов и почти 400 единиц техники. Дорожники расчищают подъездные пути и магистрали, в полиции сформированы наряды для защиты домов от мародерства.