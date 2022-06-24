По сообщению РЖД, новый "Сапсан" из третьей партии в ближайшее время будет совершать рейсы на участке Санкт-Петербург — Москва (24, 26 июня, 1,3 и 4 июля в составе поездов № 779, 756, 780, 759). Оставшиеся три электропоезда будут поэтапно введены в эксплуатацию до конца лета.

В настоящее время в парке РЖД насчитывается 20 высокоскоростных поездов "Сапсан", четыре из которых были поставлены в Россию в прошлом году в рамках договора, заключенного в 2019 году (третья партия), пояснили "Интерфаксу" в компании.

Кроме того, РЖД создали новую отечественную компанию для технического обслуживания и ремонта поездов "Сапсан" и "Ласточка". "В ней работают почти тысяча высококвалифицированных сотрудников, ранее занимавшихся обслуживанием этих поездов. Поезда полностью обеспечены необходимыми сервисными комплектами", — сообщает холдинг.

Инжиниринговый центр РЖД совместно с крупнейшими машиностроителями ведет работу по импортозамещению в рамках существующих технологий, изучается вопрос организации производства полностью отечественных видов подвижного состава.