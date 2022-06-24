"Многократно предупреждали жителей и гостей курорта о надвигающейся стихии. Но, к глубокому сожалению, несмотря на все предупреждения, две семьи из Ставропольского края, следуя транзитом на автомобилях, остановились на ночлег в необорудованном месте, в устье реки Чемитоквадже прямо под эстакадой", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, МЧС задействовали все водные средства и вертолет.

Ранее сообщалось, что два автомобиля унесло потоком воды у реки Чемитоквадже в Черное море в Сочи: один человек погиб, один выжил, шестеро пропали, среди них — трое детей.

По данным прокуратуры Краснодарского края, всего в море пропали восемь человек.

На курорте с 22 по 25 июня действует штормовое предупреждение о непогоде.