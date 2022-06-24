"На месте находятся спасатели, правоохранители, сотрудники администрации и депутатский корпус. Ресурсоснабжающие организации уже ведут аварийно-восстановительные работы. Ни один житель не останется без внимания. Начинаем подворовые обходы, собираем данные, чтобы оценить степень повреждения домовладений", — написал Копайгородский в своем телеграм-канале.

Установлено, что в семи населенных пунктах курорта вода зашла в 50 домов. Жителей обеспечивают горячим питанием и питьевой водой.

Дорожники расчищают все подъездные пути и магистрали, в полиции сформированы наряды для защиты домов от мародерства.

По данным главы города, в устранении последствий стихии задействованы более 1 тыс. специалистов и почти 400 единиц техники.

Он также подчеркнул, что жителей и гостей курорта "многократно предупреждали о надвигающейся стихии".

Но, несмотря на все предупреждения, две семьи из Ставропольского края, следуя транзитом на автомобилях, остановились на ночлег в необорудованном месте, в устье реки Чемит, прямо под эстакадой, сообщил мэр.

"Погибла женщина. Одного мужчину спасли в море, остальные, в том числе дети, числятся пропавшими без вести", — добавил глава города.

Ранее сообщалось, что два автомобиля унесло потоком воды у реки Чемитоквадже в Черное море в Сочи: один человек погиб, один выжил, шестеро пропали, среди них трое детей.

По данным прокуратуры, всего в море пропали восемь человек.

Штормовое предупреждение объявлено на территории Сочи с 22 по 25 июня.