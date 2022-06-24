"Министерство транспорта сейчас рассматривает вопрос о том, чтобы из тех 100 млрд руб., которые не использовали авиакомпании в первом полугодии, если там деньги останутся, отдать в Московский авиаузел — пока такое предложение", — сообщил Левитин журналистам в пятницу.

"Московский авиаузел пострадал больше всего, потому что это был международный хаб, и он больше всех просел (по пассажиропотоку — ИФ), — пояснил Левитин.

Он напомнил, что ранее было принято решение о выделении прямой поддержки 11 аэропортам на юге и в центральной части РФ, которые закрыты с 24 февраля. Все остальные аэропорты "поддерживаются авиакомпаниями за счет перевозок". По итогам первого полугодия правительство изучит, "какие еще проблемы в каких аэропортах", чтобы решить, нужна ли им поддержка, пояснил Левитин.

"Вчера на транспортном форуме в Новосибирске мы посмотрели аэропорты Сибири — они все в плюсе", — отметил он.

Как сообщалось, пассажирские авиакомпании по решению властей РФ получат на компенсацию расходов в апреле-октябре в общей сложности 100 млрд руб., грузовые — 2,9 млрд руб. Закрытым с 24 февраля 11 аэропортам юга и центральной части страны будет выделено 3 млрд руб.

Авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций отраслей. После начала военной операции РФ на Украине российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду. Кроме того, страны Запада прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.