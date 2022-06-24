"Установлено, что в районе поселка Каткова Щель потоками воды в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля с гражданами, приехавшими отдыхать в Сочи. Предварительно выяснено, что указанные лица во время ливня спустились на автомобилях под мост к реке Чемитоквадже, где их смыло волной, образованной в результате селевого потока", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время спасен 1 человек, обнаружен 1 труп, также 5 лиц остаются без вести пропавшими, среди них годовалый ребенок. По данному факту организована проверка.

Ранее сообщалось, что два автомобиля унесло потоком воды у реки Чемитоквадже в Черное море в Сочи: один человек погиб, один выжил, шестеро пропали, среди них — трое детей.

По данным прокуратуры, всего в море пропали восемь человек.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что к поискам привлечена авиация МЧС России (вертолет Ка-32) и спасательный катер "Валерий Замараев".

На курорте с 22 по 25 июня действует штормовое предупреждение о непогоде.