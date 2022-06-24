"Поезд будет курсировать с 4 июля по 1 октября. Стоимость билетов фиксирована и не меняется в зависимости от спроса", — говорится в информации ГСЭ.

В поезде 15 купейных вагонов. Время пути в Крым составит 38 часов 21 минуту, в Москву — 42 часа 35 минут.

По данным компании, благодаря запуску доппоезда в Крым/из Крыма на весь период курсирования состава в продажу дополнительно поступило 43 тыс. мест.

Поезд будет ходить через день. Из Симферополя первый состав отправится 4 июля, в 22:25 и прибудет на Павелецкий вокзал Москвы через день в 17:00. Из Москвы поезд отправится в первый рейс 7 июля, в 00:55 и прибудет в Симферополь на следующие сутки, в 14:26.

В Крым на время турсезона уже предложены 7 поездов из Москвы: N197/198 и N27/28 по маршруту Москва-Симферополь, N91/92 Москва-Севастополь, N195/196 сообщением Москва-Керчь, N173/174 Москва-Евпатория, N163/164 и N161/162 по маршруту Москва-Феодосия.

Аэропорт "Симферополь" оказался в списке 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля, когда была объявлена специальная военная операция на Украине.

В Крым, помимо поезда, можно добраться на автобусе или автомобиле. Туроператоры прогнозируют снижение потока отдыхающих в текущем сезоне из-за закрытого авиасообщения с регионом.