Это решение руководство особо охраняемой природной территории приняло в связи с тем, что большая часть медведей покинула эти места и отправилась к нерестовым рекам. Вероятность выходов хищников к экскурсионным тропам минимальна.

Особенностью этого сезона стало то, что было очень мало крупных самцов, но много молодых особей. Вероятно, с этим связано появление в непосредственной близости от кордона медведиц с медвежатами второго года жизни, отмечают специалисты.

"Мы наблюдали несколько таких семей. Дело в том, что в мае и июне у зверей проходит гон и готовый к спариванию самец может убить медвежат. В этом году, по крайней мере, в пределах долины реки Гейзерной, такой угрозы детенышам не было. Сейчас в Долине нет гонных пар, большинство медведей ушло", — говорится в сообщении.

Ежегодно месячник тишины, когда сводится к минимуму проведение вертолетных экскурсий, устанавливается в Долине гейзеров в период, когда обитающие там животные особенно уязвимы.

У медведей это брачный сезон, птицы выводят птенцов на прогретых термальных площадках и возле настильных троп. Кроме того, в горах, которыми окружена Долина, продолжает таять снег, что может вызвать оползни на склонах ущелья.

В этом году оползней не было, зато государственным инспекторам и туристам дважды удалось наблюдать извержение самого крупного и самого скрытного гейзера Грот, который работает без режима.

Первое произошло 16 июня, его удалось снять во всей красе, а второе два дня назад, тогда туристическая группа застала окончание выброса кипятка.