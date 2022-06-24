"С участием Минстроя РФ и госкорпорации Туризм.рф в текущем году начинается проектирование, а в следующем году — строительство дороги (3 км — ИФ) до площадки нового санаторного комплекса "Алтай west", общий объем инвестиций в данном направлении составит 1,8 млрд рублей", — отметил Воронов.

В ходе Петербургского международного экономического форума правительство Алтайского края и ООО "Санаторий "Алтай Вест" заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает реализацию инвестпроекта по строительству санатория "Алтай west" в Белокурихе.

По данным регионального правительства, начало строительных работ запланировано на 2023 год. Объем инвестиций составит около 8 млрд рублей.

Кроме того, Воронов сообщил, что в текущем году благодаря применению практики инфраструктурных бюджетных кредитов в Алтайском крае начата реализация важного для туротрасли проекта по улучшению транспортной доступности между городом-курортом Белокуриха и левобережьем реки Катунь.

"В период 2022-2023 года будет осуществляться реконструкция 20 км участков автомобильной дороги Алтайская — Ая — Бирюзовая Катунь. Инвестиции в проект составят также порядка 2 млрд рублей", -отметил министр.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Санаторий "Алтай Вест" зарегистрировано в апреле 2022 года в Белокурихе, специализируется на деятельности санаторно-курортных организаций. Согласно выписке ЕГРЮЛ, почти 100% компании принадлежит АО "Санаторий Алтай", в мае с долей менее 0,1% в капитал компании вошло АО "Корпорация Туризм.РФ".