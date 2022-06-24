Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам. Вылет из Саратова в 12:40, прибытие в Нижний Новгород в 12:55 по местному времени.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.