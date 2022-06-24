По информации председателя совета Александра Нестеровича, закон будет способствовать созданию благоприятных условий для развития туризма и туристской деятельности в регионе. Документом устанавливаются правовые основы и принципы государственного регулирования отношений в сфере туризма, определяются приоритетные направления развития туризма и туристской деятельности, полномочия органов государственной власти Магаданской области. Также в проекте закона затронуты вопросы безопасности в путешествиях и определен порядок информационного обеспечения туристской деятельности.

Авторы законопроекта определили в качестве приоритетных видов внутреннего и въездного туризма этнографический, событийный, экологический, деловой, экстремальный, спортивный, историко-познавательный, рыболовный, охотничий, водный, подводный, лечебно-оздоровительный, промышленный, арктический, социальный, сельский, детский и самодеятельный туризм.

Член совета, депутат областной Думы Петр Голубовский предложил дополнить этот перечень горнолыжным туризмом, который, по его мнению, будет способствовать развитию всех остальных смежных видов туризма

"Человек приедет покататься на лыжах и с удовольствием посетит остров Завьялова, курорт "Талая", наши музеи и остальные культурные объекты", — сказал Голубовский.

Кроме того, отдельная статья в проекте закона посвящена государственной поддержке субъектов туристской индустрии. Предполагается, что помощь будет заключаться в оказании консультаций, рекламных и информационных услуг, в том числе путем проведения выставок, ярмарок, конференций, форумов. Финансовая поддержка предполагает установление льгот по налогам и сборам, предусмотренным федеральным законодательством, предоставление государственных гарантий, субсидий (грантов) и инвестиций за счет средств областного бюджета, а также имущества, являющегося собственностью Магаданской области.