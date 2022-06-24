"Выручка гостиниц за первые пять месяцев этого года достигла 36,9 млрд руб., что в текущих ценах на 35,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года", — привели слова Пуртова на портале мэра и правительства столицы.

Глава ведомства отметил, что количество чеков за этот период выросло на 9,3%. Этот показатель используется для оценки числа клиентов гостиниц.

"Обороты туристических агентств за январь-май превысили 197,3 млрд руб., опередив прошлогодние показатели на 29,4%", — добавил Пуртов.

Количество чеков в турагентствах, в свою очередь, выросло на 34,7%.

Среднесуточные обороты сферы гостеприимства в мае составили 1,85 млрд руб. Это на 23,4% больше, чем в апреле.

В сообщении отмечают, что с 30 апреля по 10 мая Москву посетили 1,6 млн туристов, в прошлом году этот показатель составил 1,1 млн.