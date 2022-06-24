"По итогам заседания Северного Форума поступило предложение о создании Рабочей группы по арктическому туризму под председательством Чукотского автономного округа, которой необходимо учесть выход России из Всемирной туристической организации, оценить все риски и предложить оптимальные пути и меры поддержки туризма", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках Северного форума, прошедшего в Ханты-Мансийске, делегация Чукотки представила свои инициативы по привлечению туристов в регион.

В частности, директор круизной компании "Северные Экспедиции" Александр Светачев презентовал проект организации экспедиций на круизных судах к острову Врангеля, а помощник губернатора Чукотского АО Юлия Бойкова — обновленную концепцию фестиваля "Берингов пролив". Кроме того, на заседании форума была представлена инициатива по организации экспедиций на собачьих упряжках "От Нарьян-Мара до Анадыря".

Все инициативы представителей Чукотки по решению комитета региональных координаторов Северного Форума были рекомендованы к реализации.

Северный Форум — международная организация губернаторов северных регионов, которая с 1991 года осуществляет свою деятельность как форум для обмена передовым опытом между правительствами северных регионов в сфере устойчивого развития северных регионов и улучшения качества жизни народов Севера.