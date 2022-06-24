"Установлено, что бывший директор фирмы знала о тяжелом финансовом положении организации и отсутствии возможности исполнять обязательства по договорам оказания услуг, однако продолжала продавать туры. Потерпевшими от действий фигурантки стали 57 клиентов турфирмы. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 6,5 млн рублей", — говорится в сообщении.

Клиенты туристической фирмы купили путевки на отдых за границу, однако обязательств по бронированию авиабилетов и отелей организация не выполнила, а директор перестала отвечать на звонки.

Ей инкриминировали ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Отмечается, что осужденной предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Кроме того, приговором суда удовлетворен 41 гражданский иск потерпевших на общую сумму более 5 млн рублей.