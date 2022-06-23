Полеты будут выполняться ежедневно на самолетах A320.

В настоящее время аэропорт Нальчика обслуживает рейсы авиакомпании "Россия", выполняющей ежедневные полеты в Санкт-Петербург на самолетах A319, а также авиакомпании "Победа", выполняющей ежедневные полеты в московское "Внуково" на самолетах Boeing-737-800.

Международный аэропорт "Нальчик" входит в состав холдинга "Новапорт". Воздушная гавань имеет один пассажирский терминал и одну взлетно-посадочную полосу, может принимать более 15 типов самолетов и вертолеты всех типов.