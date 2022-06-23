"С 1 по 3 июля в Московской области пройдет крупный форум "Глэмпинги и не только", на котором представители туризма, бизнеса и власти обсудят потенциал глэмпинг-проектов как драйверов развития туристической и экономической отраслей страны", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в рамках форума пройдет выставка производителей глэмпингов/кемпингов и оборудования для них, деловая программа с выступлениями спикеров и нетворкингом, а также культурная и развлекательная программы.

Ранее сообщалось, что форум пройдет пройдет с 24 по 26 июня.