"Свыше 40 тысяч детей отдохнули в первую смену в 88 детских лагерях Подмосковья. А на юге нашей страны побывали более 1200 детей. Все они не только весело проводят время в кругу сверстников, но и занимаются в кружках, изучают языки, укрепляют здоровье", — цитирует вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину пресс-служба.

По ее словам, в этом году наполняемость детских лагерей составила почти 100%.

"Всего за год различными формами отдыха планируется охватить свыше 465 тысяч детей и в возрасте от 7 до 15 лет, из них 47,5 тысяч — это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации", — добавила вице-губернатор.