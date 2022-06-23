"Сегодня, когда мы зашли в усадьбу-парк, мы вспоминали, с чего начинали работу здесь. Это, конечно, две большие разницы. Я хочу поблагодарить людей, которые неравнодушны, помогают нам. И хочу пожелать, надеюсь, что 750 тыс. (посетителей — ИФ) будет", — сказал Воробьев на открытии в четверг.

В здании оранжереи разместился выставочный зал, где в четверг открылась выставка современного искусства "Сады искусств. Метаморфозы", посвященная переосмыслению картин и скульптур времен князей и коллекционеров Юсуповых — владельцев усадьбы в XVIII-XX века. Экспозиция включает работы более 20 художников.

Также в комплексе организован кинолекторий, где организуют показы авторских фильмов, лекции, обсуждения, встречи и другие культурные мероприятия. В рамках летней программы запланировано проведение фестиваля итальянских комедий, трансляции спектаклей, оперы и балета, авторское кино с обсуждением.

Оранжерейный комплекс, где усадьбы включал в себя Холодную, Пальмовую и Эрикову оранжереи, в которых до 19 века были высажены растения из разных климатических поясов. В 1832 году наследник князя Николая Юсупова Борис приказал упразднить ботанический комплекс, здания разобрать. Спустя 190 лет оранжереи восстановлены в своем историческом облике на старом месте.

"Московская область выполнила огромную работу, воссоздали более 20 объектов, зданий и сооружений, провели реставрационные работы за эти несколько лет, воссоздали убитую инфраструктуру. Музей востребован, за три года в полтора раза увеличилось количество посетителей", — сказал Козак.

Он добавил, что посещаемость музея составляет более полумиллиона в год, в дальнейшем ее планирует увеличить до 750 тыс. посетителей.

В открытии оранжереи также приняли участие министр культуры России Ольга Любимова, президент фонда "Сколково", председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, генеральный директор "Группа ЛСР" Андрей Молчанов, директор музея-усадьбы Вадим Задорожный.