"Действительно, этот вопрос (введения кешбэка в сфере внутреннего туризма по образцу РФ — ИФ) поднимался и мы над ним до сих пор работаем. Просто не так все быстро возможно решить", — сообщила директор департамента по туризму министерства спорта и туризма Ирина Воронович в ходе конференции в Минске.

Она добавила, что уже работает пилотный проект субсидирования школьных поездок. "Эта программа имеет определенный успех. И мы надеемся, что пилотный проект по субсидированию школьных поездок будет охватывать не только старшеклассников, но все классы. Потому что мы видим по статистике, что увеличилось количество школьных поездок", — отметила представитель ведомства.

Ранее Республиканский Союз туристических организаций (РСТО) сообщал, что подготовил и направил в Минспорта и туризма Белоруссии предложение по введению в республике программы кешбэка для внутренних туристов по примеру, того, который реализуется с 2020 года в РФ.

"Это достаточно простая схема, уже "обкатанная" коллегами в России. Она не вызывает никаких вопросов у профессионалов отрасли (нет опасений, что деньги, выделенные на скидку, могут не вернуться), и очень хороша для клиентов, которые получают реальный стимул отправиться в поездку по собственной стране", — отмечали в организации.