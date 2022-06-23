"Лаборатория "Гигарама" первая в мире сняла горный курорт "Роза Хутор" с высоты 2520 м с исключительным разрешением изображения в 24 млрд пикселей", — говорится в сообщении.

Онлайн-проект дает полное представление о всей инфраструктуре курорта в летний и зимний сезоны. В специальном приложении пользователи могут не только найти необходимые локации — горнолыжные спуски, канатные дороги, отели, рестораны, — но и рассмотреть их в деталях. При этом территория курорта является частью окружающего горного ландшафта, обзор в 360° позволяет пользователю "оглядеться", как если бы он находился на местности лично. Таким образом, онлайн-проект "Роза Хутор" делает навигацию по курорту максимально удобной, отметили в пресс-службе.

Оптимизация для всех мобильных устройств и доступность даже при средней скорости интернета также позволяет потребителю легко и быстро воспользоваться картой, находясь, например, на вершине горы.

"Создание масштабной гигапиксельной панорамы горного курорта — это очень красивый и вдохновляющий проект. Детальная съемка "Роза Хутор" на всех уровнях высоты — Роза Долины (560 метров над уровнем моря), Горной Олимпийской деревни (1100) и Роза Пик (2320) — поможет нашим гостям лучше ориентироваться и понимать все возможности отдыха на курорте. Это значит, что такой виртуальный тур будет полезен туристам с точки зрения лучшей организации своего отдыха в любой сезон", — цитирует пресс-служба генерального директора курорта "Роза Хутор" Александра Белокобыльского.