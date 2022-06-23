"В связи с подготовкой и проведением на Красной площади церемонии вручения дипломов выпускникам Академии гражданской защиты МЧС России и Академии Государственной противопожарной службы МЧС России допуск посетителей в мавзолей В.И.Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 25 июня 2022 года осуществляться не будет", — отмечается в сообщении в ФСО.