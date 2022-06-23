"В связи с подготовкой и проведением на Красной площади церемонии вручения дипломов выпускникам Академии гражданской защиты МЧС России и Академии Государственной противопожарной службы МЧС России допуск посетителей в мавзолей В.И.Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 25 июня 2022 года осуществляться не будет", — отмечается в сообщении в ФСО.
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Мавзолей Ленина будет закрыт для посещения 25 июня
МОСКВА. 23 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС — Допуск посетителей в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 25 июня осуществляться не будет, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.