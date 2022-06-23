"На территории Турции вы можете снимать наличные и оплачивать покупки в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank", — подтвердили "Интерфаксу" в техподдержке платежной системы.

Там также напомнили, что некоторые банки могут самостоятельно принимать решение о приостановке обслуживания в сети своих устройств карт российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями, и отклонять на своей стороне операции по картам "Мир".

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщала, что карта "Мир" в Турции принимается примерно на 50%.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил 18 мая, что терминалы для оплаты картой "Мир" появятся в турецких отелях и гостиницах.

Сейчас карты "Мир" принимаются в 10 странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.