Тушению мешают сильные порывы ветра, из-за которых пламя быстро распространяется.

В операции по тушению огня задействовали более 2,5 тыс. пожарных,45 вертолетов и 12 специально оборудованных самолетов.

По словам министра лесного хозяйства Вахита Киршичи, от огня пострадало около 3 тыс. гектаров леса. Эвакуировали 275 человек из населенных пунктов, расположенных близ трех основных очагов возгорания.

Согласно информации Киршичи, Катар предложил Турции отправить три вертолета, а Азербайджан — один самолет на помощь в тушении пожара.

Причина пожара пока неизвестна, не исключается поджог.