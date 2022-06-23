"23 июня около 10 часов из Катон-Карагайского района спасателям поступил вызов, что на горе Белуха в районе озера Кокколь при проведении альпинистами в составе 4-х человек работ по укреплению трассы для восхождения туристов на гору произошел сход снежной массы. В результате несчастного случая погибли двое мужчин — 1992 и 1988 года рождений, пострадал гражданин Российской Федерации, 1990 года рождения. Еще один 32-летний альпинист остался жив", — говорится в сообщении.

На помощь альпинистам был направлен вертолет МИ-8 "Казавиаспас" с сотрудниками оперативно-спасательного отряда.

"Прибыв на место происшествия, вертолет завис в воздухе на высоте одного метра. Спасатели десантировались и подняли на борт вертолета двух погибших, одного не пострадавшего альпиниста и мужчину с травмами", — отмечается в сообщении.

Чтобы провести спасательную операцию на высоте 3 тыс. метров, понадобилось несколько рейсов на воздушном судне, добавили в ДЧС.