"Пляжи Сочи закрыты для купания. Это необходимая мера при таких погодных условиях. Предупреждены все собственники пляжных территорий", — сообщил в своем официальном телеграм-аккаунте мэр Сочи Алексей Копайгородский в четверг.

Он отметил, что в городе действует штормовое предупреждение. Все городские и оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

"За ночь в центральной части города выпало 25 мл осадков, в Лазаревском — до 36 мл. В других районах в пределах 13-ти. Угрозы повышения уровня воды в реках и водоемах до неблагоприятных отметок на данный момент нет, датчики в "зелёных" зонах", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, подтоплений на городских территориях не зафиксировано. Ливни привели к падению трёх деревьев, их оперативно убрали.

"Есть локальные порывы на линиях электроснабжения. Ведутся аварийно-восстановительные работы", — написал Копайгородский.

Он также сообщил, что синоптики прогнозируют непогоду еще два дня — 23 и 24 июня.

"Всего у нас в полной готовности в случае ЧС более 1,1 тыс. человек и почти 400 единиц техники", — добавил мэр.