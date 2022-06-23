"Результаты посещения туристами нашей области в период с 12 по 14 июня мы считаем неплохими в условиях сегодняшней политической и экономической ситуации. Люди из других регионов к нам летят самолетами довольно активно, хотя по данным министерства культуры и туризма области, снижение турпотока по отношению к аналогичному периоду прошлого года есть. Оно составило порядка 12%", — сказал Лысков.

По его словам, данное снижение можно объяснить в первую очередь напрасными опасениями потенциальных туристов из основных регионов России относительно военно-политической ситуации, что складывалась вокруг области весной. Некоторые спрашивали туроператоров не закрыты ли наши пляжи, не ходят ли у нас по городам военные патрули.

"Туроператорам и отельерам в ручном режиме пришлось общаться с теми, кто сомневался в безопасности поездки и отдыха. И большинство таких людей согласилось на путешествие", — сказал Лысков.

Он также добавил, что о статистике турпотока на минувшие праздники рассказал министр туризма и культуры области Андрей Ермак. В этот период в область приехали порядка 18 тыс. туристов. Это снижение турпотока повлекло корректировку стоимости проживания. Так, цена проживания в гостиничном номере 3 звезды снизилась на 14%, составив примерно 5 500 рублей против 6 400 рублей в 2021 году.

При этом загрузка коллективных средств размещения в Калининграде и на побережье составила в среднем 91%, что несколько ниже показателей прошлого года, когда она достигала 95%. Но на побережье опели и гостиницы были практически заполнены на 100%.

По данным министерства, среди объектов туристского показа лидерами по посещаемости традиционно остаются Калининградский зоопарк — 13,4 тыс. человек, Музей мирового океана — 11,2 тыс. посетителей, Кафедральный собор — 5,7 тыс. и Музей янтаря — 4,1 тыс. человек, сообщил Лысков.

"Надеемся, что людям у нас понравилось, и сарафанное радио будет работать на регион. На сегодня Минтуризма не меняет прогнозы на текущий год. Как и в начале года, область рассчитывает приять более 2 млн туристов. По итогам 2021 года в регионе насчитали чуть более 1,9 млн туристов", — заключил Лысков.