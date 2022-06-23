"Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" объявила конкурсную процедуру по определению генерального подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции музейно-выставочного комплекса. Помимо работ по реконструкции, контракт предусматривает разработку полного комплекта рабочей документации", — рассказали в пресс-службе компании.

Здание семиэтажное площадью 4,5 тыс. кв.м с цокольным и подвальным этажами имеет прямоугольную форму. Проектными решениями реконструкции предусмотрено сохранение функции существующего здания с возможность экспонирования, а также организации постоянных и временных выставок.

Планируемая дата начала строительно-монтажных работ на объекте — четвёртый квартал 2022 года.

Музей современной истории России расположен по адресу ул.Тверская, 21 в здании памятнике архитектуры московского классицизма конца XVIII века. С 1831 по 1917 годы в нём размещался московский Английский клуб.