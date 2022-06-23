Документ подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Так, план предусматривает выделение 16,9 млрд рублей из федерального бюджета, 9 млрд рублей из регионального бюджета и 9,2 млрд рублей из внебюджетных источников до 2027 года включительно. При этом по первоначальному плану сдать мост в эксплуатацию планировалось в первом квартале 2026 года. Власти Якутии рассматривают возможность завершить строительство раньше срока — в 2024 году.

Непосредственные работы начались на площадке еще в 2021 году. Работа ведется поэтапно по мере получения заключений на проектную документацию. В настоящее время в Главгосэкспертизе на рассмотрении находится документация по основному этапу строительства.

Автомобильный переход через Лену свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт. Как отмечают власти региона, ввод объекта "обеспечит круглогодичную транспортную доступность для 83% населения Якутии", объем грузоперевозок, предположительно, вырастет до 6 млн тонн, пассажиропоток — до 8 млн человек в год.