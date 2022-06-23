По его словам, рассматривается два варианта расширения — либо за счёт возведения временного некапитального временного сооружения (общая сумма вложений в этом случае оценивается в 1,1 млрд рублей), либо строительства капитального здания (2,1 млрд рублей).

"Проводятся работы по объявлению торгов на предпроектные проработки пристроя, после чего потребуется проведение торгов на сам проект. После того, как нам проектный институт скажет, будет ли это капитальное или временное сооружение, (последует — ИФ) проектирование и само строительство", — сказал Беликов, добавив, что капстроительство "потянет за собой реконструкцию основного здания, это Главгосэкспертиза, и это долго и дорого".

Согласно продемонстрированной в ходе выступления презентации, общая площадь временного павильона запланирована в 2,5 тыс. кв. метров, собственно строительство оценивается в 552 млн рублей, перепланировка существующего терминала ВВЛ — в 584,2 млн рублей. Предполагается, что в пристрой будет перенесена зона прилёта и багажное отделение.

Если же будет принято решение о строительстве капитального здания, то оно будет двухэтажным, общей площадью 5 тыс. кв. метров, собственного строительные работы оцениваются в 1,3 млрд рублей, перепланировка действующего павильона ВВЛ — также в 584,2 млн рублей, оставшаяся часть средств пойдёт на демонтаж. На втором этаже планируется организовать зону для транзитных пассажиров.

Беликов отметил, что терминалы внутренних и международных линий в аэропорту были построены ещё в советский период, а часть — в 1937 году, заявленная пропускная способность терминала ВВЛ (по 400 пассажиров в час на прилёт и вылет) не соответствует фактической (213 и 179 пассажиров соответственно). Аналогичная ситуация с международным терминалом — при заявленной мощности по 200 пассажиров в час на прилёт и вылет фактически она составляет 177 и 113.

Руководитель аэропорта подчеркнул, что в настоящее время, "когда сместился пассажиропоток на внутренние воздушные линии", вопрос по расширению терминала ВВЛ стоит наиболее остро.

И.о. гендиректора также сообщил о корректировке прогнозв пассажиропотока в текущем году. Так, если в конце 2021 года предполагалось, что в нынешнем году аэропорт обслужит 2,4 млн пассажиров, то сейчас ожидается 2,194 млн.

Как сообщалось, в прошлом году аэропорт обслужил 2,108 млн пассажиров. В 2019 году пассажиропоток стал рекордным за всю историю работы предприятия и составил 2,463 млн человек.

Собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. В аэропорту базируются два перевозчика -: "ИрАэро" и "Ангара".

Аэропорт Иркутска был передан из федеральной собственности в областную в 2015 году. Задачей было привлечь частные инвестиции для реконструкции действующего терминала, а в будущем — для строительства нового аэропорта за пределами города.