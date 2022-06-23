Борт, прилетевший с полной загрузкой, встретили в аэропорту традиционной водной аркой. Как уточнили в пресс-службе туроператора, Тобольск стал частью большой чартерной программы, реализованной Ростуризмом, туроператором и правительствами обоих регионов.

«Во-первых, это сигнал всей стране о том, что есть такое направление. Во-вторых, это поддержка нашего нового аэропорта и наполнение его уже конкретными рейсами. Также это большой вклад для поднятия на новый уровень стандарта всей туристической отрасли региона и опыт взаимодействия с крупнейшими профессиональными туроператорами. Этим мы повышаем уровень и качество продукта. И, конечно, Санкт-Петербург и Тобольск тесно связаны большим количеством исторических событий, великих имен. Поэтому я уверен, что те, кто приехали сегодня к нам в гости, откроют для себя новую интересную картину Сибири», – цитирует пресс-служба администрации Тюменской области замгубернатора региона Андрея Пантелеева.

Пассажиры спускались с трапа и проходили по ковровой дорожке в сопровождении актеров в образах известных исторических личностей Тюменской области: ученого-химика Дмитрия Менделеева, картографа Семена Ремезова, писателя Петра Ершова и композитора Александра Алябьева.

В рамках туров петербуржцев ждет знакомство с Тобольским кремлем — главной архитектурной жемчужиной Сибири, автобусная обзорная экскурсия по городу и посещение мастер-классов.

«Для нас очень важно создать прекрасное настроение для наших гостей. Тобольск всегда славился гостеприимством, сибирскими красотами и событийными мероприятиями, которые известны далеко за пределами Тюменской области. Но мы не стоим на месте и понимаем, чем ярче, красочнее, современнее и вкуснее будут мероприятия, тем больше у нас будет туристов. В этом году впервые при поддержке правительства Тюменской области мы имеем возможность провести недельный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле». В отличие от предыдущих лет, когда проводился только один концерт. Конечно же, мы готовились к юбилейному году, в этом году Тобольску исполняется 435 лет. Программа предстоит насыщенная, она точно вызовет интерес у наших гостей», — отметил глава города Тобольска Максим Афанасьев.

Кроме того, гости из Санкт-Петербурга при желании смогут присоединиться к празднованию Дня города, который Тобольск отметит 25 июня, а также побывать на Фестивале народных промыслов, посмотреть постановки в рамках «Театр Наций FEST» и насладиться выступлением звездами мировой оперы на фестивале «Лето в Тобольском кремле». На последние два события путешественники, купившие туры, уже получили билеты в подарок.

Как сообщили в пресс-службе туроператора, на обратном рейсе в Петербург отправились туристы из Тюменской области.

«Тюменская область, безусловно, занимает особое место. Мы сделали в этом году две точки прилета: Москва из Тюмени, теперь Тобольск из Санкт-Петербурга Мы планируем расширение данного направления, потому что регион интересный. В принципе, у нас есть идея объединить четыре города: Москву, Петербург, Тюмень и Тобольск. Это даст возможность предложить более интересные маршруты», – отметила руководитель по связям с общественностью туроператора FUN&SUN Ольга Иванова.

Аэропорт "Ремезов" в Тобольске (Тюменская область) открылся 24 сентября 2021 года. Инвестиции составили более 19 млрд рублей. По прогнозам, в 2022 году он может обслужить до 100 тыс. пассажиров. Ранее Тобольск не имел собственного аэропорта, все авиаперевозки осуществлялись через тюменское "Рощино".

Туроператоры с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России. Правительство компенсирует туркомпаниям до 50% стоимости фрахта самолета для выполнения рейсов. В 2022 году на предоставление субсидий будет направлено 1,2 млрд рублей.