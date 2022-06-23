"Старт состоится 1 июля 2022 года в Петропавловской крепости и пройдет через Шлиссельбург, Петрозаводск, Медвежьегорск, Беломорск, Кемь, Повенец, Сумский посад и Соловецкие острова", — говорится в сообщении.

В Смольном подчеркнули, что маршрут приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I. Он наглядно показывает историю создания Осударевой дороги — пути от Белого моря до Онежского озера.

"В течение всего маршрута участников ждет насыщенная историческая программа, а также невероятные по красоте северные пейзажи", — рассказали в пресс-службе.

В городской администрации отметили, что поездка продлится неделю и завершится 7 июля.

В этот же период в Архангельской области состоится Деловая миссия представителей бизнес-сообщества Санкт-Петербурга. Туда отправятся представители более десяти компаний северной столицы, специализирующихся на производстве судов и судовой арматуры, полимеров, гидравлических, геологических и навигационных систем, радиоэлектронных комплексов, средств обеспечения пожарной безопасности, а также предоставляющих логистические услуги.

Деловые миссии в арктические регионы — успешно реализуемый проект петербургского комитета по делам Арктики, в рамках которого петербургские предприятия, обладающие арктическими компетенциями, встречаются с потенциальными партнерами и представляют свои возможности, отметили в городской администрации.

Деловая миссия в Красноярский край, прошедшая осенью 2021 года, позволила предприятиям Санкт-Петербурга включиться в работу над программой реновации территории Большого Норильска, на которую до 2035 года будет выделено 270 млрд рублей, напомнили в Смольном.