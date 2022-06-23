С ходом реставрационных работ ознакомился главы региона Алексей Дюмин.

"Спасо-Преображенский монастырь — жемчужина не только Белёва, но и всей Тульской области. Когда я был здесь в последний раз в 2019 году, на его территории шли работы. Мы обсудили планы по дальнейшему благоустройству. И сейчас видим, что монастырь значительно преобразился", — цитирует пресс-служба Дюмина.

На территории монастыря завершилась реставрация Спасо-Преображенского храма. Введенский и Крестовоздвиженский храмы отреставрированы в рамках проекта 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты. В 2019 году Фонд "Перспектива" выполнил работы по благоустройству монастыря и ремонту братского корпуса.

Епископ Белёвский и Алексинский Серафим отметил, что после реставрации здесь снова проводятся все регулярные службы и праздники. Поток паломников увеличился.

Как сообщается, поддержка Спасо-Преображенского монастыря продолжится. В частности, продолжится реставрация фасада Спасо-Преображенского храма, которая была приостановлена для просушки стен. В июле будут завершены работы по газификации Жабынского монастыря. Кроме того, совместно с региональным Минкультом ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации по восстановлению исторического храма в селе Николо-Гастунь.

Спасо-Преображенский мужской монастырь в городе Белёве основан в первой четверти XVI века местными князьями. Монастырь расположен на высоком левом берегу Оки. Неоднократно его посещал царь Иоанн Грозный.

Белёв расположен на левом берегу Оки, в 114 км к юго-западу от Тулы. Основан в 1147 году. Со второй половины XVI века крепость Белёв входила в засечную черту на южных окраинах России.