"Кубань встречает отдыхающих со всей страны. С начала 2022 года курорты Краснодарского края посетили более 4,5 млн человек. Из них 2,2 млн отдохнули в Сочи, 580 тыс. — в Геленджике, 560 тыс. — в Анапе. Мы предлагаем отдых на любой вкус — на побережье гостей ждут отели разного уровня звездности, в том числе работающие по системе "все включено", оборудованные кемпинги, термальные источники, винный и агротуризм, пешие экскурсии", — цитирует пресс-служба губернатора Вениамина Кондратьева.

Губернатор отметил, что загрузка отелей на Черноморском побережье составляет 70%, на Азовском — 63%. Всего в крае функционирует порядка 11 тыс. средств размещения на более чем 500 тыс. мест.