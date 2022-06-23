Комплекс будет расположен на территории спортивной базы "Полет". В него будут входить сразу три трамплина для прыжков разной высоты. Рядом установят тренерские биржи, судейские вышки и трибуны для зрителей. Кроме того, будет установлено освещение — для проведения регионального соревнования для лыжников "Ночные прыжки".

Губернатор Магаданской области Сергей Носов отметил, что трамплинный комплекс будет востребован у жителей региона, так как многие занимаются лыжными видами спорта. По его мнению, новый спортивный объект также будет интересен и туристам, так как на нем будут проводить соревнования межрегионального уровня.

"Комплекс будет укомплектован всем необходимым техническим и спортивным оснащением и сможет принять 250 зрителей и 60 спортсменов", — отметил Носов.

Директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков подчеркнул, что трамплинный комплекс — это шестой объект, который организация строит в сотрудничестве с Магаданской областью. Он отметил, что строительство современных и доступных спортивных объектов в регионах — важная социальная задача. Кроме того, по его словам, Колыма известна своими летающими лыжниками. У спортсменов теперь будет возможность отработать свои навыки в родном регионе.

Строительство комплекса пройдет при помощи механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина уже одобрила это решение.