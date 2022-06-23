"В связи с появлением в некоторых Телеграм-каналах информации о якобы связи AZUR air с новой турецкой авиакомпанией заявляем, что AZUR air не имеет отношения к этому проекту и не принимает никакого участия в его реализации", — сообщил представитель AZUR air журналистам.

Вместе с тем он отметил, что приход на рынок новой специализированной авиакомпании обострит конкуренцию за пассажира.

"Насколько нам известно по материалам СМИ, авиакомпания MGA создается в том числе для перевозки российских туристов на турецкие курорты. Поскольку в летнем расписании AZUR air будет фокусироваться именно на рейсах в Турцию для российских граждан, мы рассматриваем возможное появление нового турецкого перевозчика на этих воздушных линиях как риск ужесточения конкуренции", — добавил представитель российской компании.

Комментируя фото самолета новой авиакомпании, которое распространено в сети, он отметил, что на нем виден логотип другой авиакомпании — AZUR air Ukraine. "По этому поводу также считаем важным прояснить, что компании AZUR air и AZUR air Ukraine не связаны между собой. О том, какие взаимоотношения могли возникнуть между AZUR air Ukraine и MGA, нам неизвестно", — заявил представитель компании.

О предполагаемой связи между российской AZUR air и MGA ранее писал и турецкий портал Airporthaber. По его данным, парк нового перевозчика будет сформирован из четырех самолетов: двух Boeing 737 и двух -777.

Ранее в июне сообщалось, что AZUR air приостановит эксплуатацию 10 из 22 имеющихся у нее самолетов. До введения санкций против РФ из-за спецоперации на Украине в парке AZUR air было 35 лайнеров, все — американские Boeing.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour, с которым компания аффилирована через ООО "Ван2Флай". По данным Росавиации, в 2021 году AZUR air перевезла 3,7 млн человек, став восьмой крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией РФ.